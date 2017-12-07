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شاحنة محملة بأدوية تالفة تتعرض لحادث انقلاب

Time منذ سنتين
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شاحنة محملة بأدوية تالفة تتعرض لحادث انقلاب

خالد الضبيبي (صدى):
تعرضت شاحنة محملة بأدوية منتهية الصلاحية إلى حادث انقلاب في طريق قدومها من مستشفى " عرعر " غرب محافظة مهد الذهب ، حيث تم العثور بداخلها على محاضر وقرارات إتلاف للحمولة برفقة السائق ، وكانت الشاحنة متوجهة إلى مدينة رابغ غرب المملكة وفقاً لما ذكره السائق خلال التحقيق.

واستلمت شرطة " مهد الذهب " الموقع بعد الاشتباه في وضع الأدوية وفامت بالتحفظ عليها ونقلها ، كما فتحت تحقيقاً بشأنها بالتنسيق مع القطاع الصحي المعني ، والذي أكد على تلف الأدوية وهو ما أدى إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإكمال اللازم في القضية.

وكان سائق الشاحنة قد تعرض لإصابات طفيفة، وتم إدخالة إلى التنويم بمستشفى المهد العام للملاحظة وتلقي العلاج اللازم.

 

عرعر
مستشفى
شاحنة
أخبار السعودية
أدوية
قرار
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أحدث التعليقات

أم سكر
مافي أحد يعرف ظروفه و أسبابه . لا تتعجلوا في الحكم عليه .
abdul
أكرمني الله بالصلع. لا احتاج الي ابتكاره. ههههه
abdul
خبير ارصاد جوية يعطي درسا عن الڤيرس. ماذا ترك لإخصائي الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة تفشيها بين البشر والبيئة ان يقولوا في ذالك الموضوع ؟ الكل صار يفتينا ويتعنتر علينا لانهم عارفين ان وزارات الصحة كما قالت فجر عاملين منا شعب خواف. ارحمونا. نحنا غلابة يابيه !
ابو محمد 😎
كلام واقعي ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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