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تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتصاب العاملة المنزلية في الرياض

Time منذ سنتين
Views 30300
Comment 13
تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتصاب العاملة المنزلية في الرياض

علي القحطاني (صدى):
كشفت العاملة المنزلية التي تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل رجل داخل أحد المنازل عن هويتها ومكان الواقعة، موضحة أنها من الجنسية الفلبينية وتعمل لدى أسرة عربية بالعاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو جديد نشرته العاملة التي تدعى " لي لي " عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك "، وهي تنخرط في البكاء داخل غرفة أغلقتها على نفسها من الداخل، فيما تطالبها امرأة " تتحدث العربية " بفتح الباب والخروج من الغرفة، لكن العاملة ترفض تلك النداءات وتواصل البكاء مستنجدة بمتابعيها لإنقاذها.

ونشر حساب فلبيني مختص بالعمالة الفلبينية صورة لها في مكتب الاستقدام فيما يبدو بعد التوصل إليها.

وكان مقطع فیديو متداول قد أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أظھر عاملة تتعرض لمحاولة اغتصاب وتحرش على يد شخص داخل أحد المنازل.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن سراج منشي
أسأل الله العظيم أن يوفق المسؤولين المخلصين في الشركة الوطنية للمياه لكل خير على جهودهم المباركة , والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .
حبر صحي
بالله وش دخل المحلات .. المفروض شركة الغاز تسوي خط غسيل للأسطوانات وانتهى الموضوع ..
مشعل
كيف احصل عليها؟ ردو بسرعه الشريحه بتنتهي
ابو محمد
سبحان مدبر الافلاك حيث شاء وكيف ماشاء ..
العالمي
ياكلنا سوا موظفين وشركات ولا لاتوقف الاقساط احنا خمس سنوات على الحد ماشفنا سي من البنوك ياكلنا ولا يستمر اخذ الاقساط وش استفدت من الشركات غير الطمع والجشع ورفع الاسعار فهمني يلي تقول بس الشركات تحبون انفسكم وماكلينا ات الله يخذكم

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