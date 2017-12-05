أمير منطقة حائل يجتمع مع وكلاء وزارة الصحة

علي العنزي (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات بقصر أجا مساء اليوم، بوكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية المهندس رائد البريكان ومدير إدارة الدراسات والتطوير الهندسي بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز السلوم ومستشار وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس خالد الرميح ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل للبدء بالتشغيل التجريبي لمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي بحائل ، الذي سيتم على مراحل وستكون المرحلة التجريبية الأولى بعد خمسة أسابيع.

وأكد وكيل وزارة الصحة للإمداد والشئون الهندسية حرص الوزارة على استقدام أطباء أكفاء معربا عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ولمعالي وزير الصحة الذي يولي تطوير الخدمات الصحية في كافة مناطق المملكة جل اهتمامه سائلا الله التوفيق وأن تلبي خدمات المستشفى جميع المرضى بإذن الله .