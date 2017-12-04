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زوج يكتشف خيانة زوجته بالصوت والصورة

Time منذ سنتين
Views 11282
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زوج يكتشف خيانة زوجته بالصوت والصورة

متابعات (صدى):
أكتشف الزوج خيانة زوجته بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على زواجهما ، ورفع دعوى طلاق ضدها، وقال فيها أ،ه أكتشف الخيانة من خلال تطبيق قام بتحميله على هاتفها دون علمها .

موضحاً لم يكن يشك فيها ولكن طلبت منه أن تغير هاتفها بأحدث منه ووافق واشترى لها آيفون ،وبدأ يدخل الشك في قلبه حينما كان يمسك هاتفها ويجدها ترتاب وأحيانا ترفض ،ودائما تغير الرقم السري لهاتفها حتى لا يعرفه ،فحينها قرر أن يحمل تطبيق يحتفظ بالرسائل والفيديو الذي يتم حذفهم من الهاتف .

وبالفعل طلب منها ذات مرة أن يتصفح فى هاتفها ووافقت بكل إطمئنان بعد أن مسحت رسائلها ،وأستطاع أن يرى كل شئ من خلال هذا التطبيق، وأكتشف الزوج أنها على علاقة برجل آخر ولم يمر على زواجهم سوى ثلاثة أشهر.

وتأكدت ظنونه عندما وجد لها فيديوهات كثيرة ترقص وتغني وترسل إليه ،وعندما واجهها أنكرت فى بداية الأمر، ثم اعترفت بأنها أخطأت وأحبته.

منوعات
طلاق
خيانة زوجة
Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
اليمن كان آمنا مطمئنا متوحدا يأتيه رزقه رغدا إلى أن جاءت عصابة الحوثي أذيال إيران فبددت الأمن خوفا والوحدة فرقة والعيش الكريم فقرا ! إيران لا تدخل إلى مكان إلا ويحل فيه الخراب والدمار والهلاك !
الملل
شوف جوامع منفوحه
الملل
اخاف يكون الجامع اللي يصلي فيه الوزير
غييييوووورررر
الله يكفينا شره
غييييوووورررر
الله يكفينا شره

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