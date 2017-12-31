” السيف القابضة ” تعلن وظائف شاغرة في تخصصات الهندسة والإدارة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات هندسية وإدارية لحملة الدبلوم والبكالوريوس ، للعمل بعدد من الشركات التابعة لها وبعض مشاريعها القادمة في الرياض وجازان ونجران .

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العقود (الرياض).

– مشرف مراقبة أعمال البناء (جازان).

– مهندس أول موقع (نجران).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 31 ديسمبر الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف يرجى الدخول هنا .