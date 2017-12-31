وظائف صحية شاغرة بتخصصي الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام مجموعة من الوظائف الشاغرة في المجال الصحي لجملة الماجستير والبكالوريوس في عدد من التخصصات للعمل بمقر المستشفى .

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التمريض- وحدة العناية المركزة للأطفال: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في مجال التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير التمريض- غرفة الطوارئ: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في مجال التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير التمريض- وحدة العناية المركزة: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في مجال التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي العلاج المهني في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص العلاج المهني.

– أخصائي العلاج الطبيعي في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

ولفتت إدارة المستشفى إلى أن التقديم متاح عبر الموقع التوظيفي بدءاً من 31 ديسمبر الجاري وحتى الأول من مارس المقبل ، وللتسجيل ومعرفة تفاصيل وشروظ الوظائف يرجى الدخول هنا .