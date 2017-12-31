” السومة ” أفضل هدافي دوري المحترفين في 2017

طلال الغامدي(صدى):

صنف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد ، لاعب الأهلي عمر السومة ضمن أكثر لاعبي دوري المحترفين تسجيلًا للأهداف لعام 2017 .

واحتلت قائمة أفضل 5 هدافين لهذا العام عمر السومة في المقدمة والذي سجل 18 هدفًا ، فيما احتل المرتبة الثانية لاعب الرائد إسماعيل بانغورا والذي سدد 17 هدف للعام الحالي .

وبتسجيله 14 هدفًا ، تمكن لاعب الاتحاد أحمد العكايشي من احتلال المرتبة الثالثة ضمن أفضل الهدافين ، ويليه جوناثان بينتيس لاعب الباطن الذي حقق 12 هدفًا على مدار العام ، ومن ثم لاعب النصر محمد السهلاوي الذي اختمم القائمة بـ11 هدف نجح في تسديدهما خلال مباريات 2017 .