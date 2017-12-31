شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة الاتصالات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى 10 يناير المقبل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم تطوير المفاهيم: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

– أخصائي تنمية وتطوير الموارد البشرية: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف الشؤون التنظيمية: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الشركة، إلى الرابط التالي هنا ، للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة.