برنامج التأهيل والإحلال يعلن وظائف شاغرة للسائقين بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسائقين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة؛ وذلك للعمل لدى “شركة حيدر صالح آل حيدر وشريكه للمقاولات، وشركة محجوب” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سائق حافلة (وظيفتين): شهادة الكفاءة المتوسطة.

– سائق سيارة عمومي (وظيفتين): شهادة الثانوية العامة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 9 يناير 2018م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من هنا