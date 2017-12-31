وظائف شاغرة في شركة نوماك

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة نوماك “ NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محطات تحلية المياه برابغ، والشقيق، والشعيبة.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى، مسؤول الصحة والسلامة والبيئة، مسؤول الصحة والسلامة والبيئة الشقيق، مسؤول الصحة والسلامة والبيئة الشعيبة.

وأضافت الشركة ، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف هنا ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2018م.