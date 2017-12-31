باحث سياسي يمني: النظام الإيراني قمعي و أقبح أنواع الكهنوتيات

فهمي محمد(صدى):

قال الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب، إن النظام الإيراني أقبح أنواع الكهنوتيات عبر التاريخ، ولا زال يعبد الطوطم وهو ما قبل الأديان.

وأضاف في تصريحات إلى برنامج ” يا هلا ” المذاع على شاشة روتانا خليجية، أن النظام الإيراني قمعي ينطلق من منطلقات دينية، ويعتقد أن إسقاط المرشد الأعلى خامنئي وإحراق صوره اعتداء على ظل الله في الأرض.

وتابع غلاب، أن إحساس الإيرانيين بتمييع النظام للهوية القومية في مقابل الهوية الطائفية، وتسببه في حصار إيران وانغلاقها على نفسها بفعل عداء النظام للجميع، أدى لتحرك التظاهرات الاحتجاجية.