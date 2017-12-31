الحوثيون يخططون لقتل رئيس البرلمان اليمني

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر ” استخباراتية ” ، أن هناك “مخططًا إرهابيًا لميليشيا الحوثي لقتل الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب ، ويرجح أن سبب ذلك رفضه عقد أي جلسة للبرلمان منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رغم الضغوط الحوثية.

وأخفقت ميليشيات الحوثي منذ قتلها للرئيس الراحل ” صالح ” في منزله بصنعاء في 4 ديسمبر 2017م، في عقد أي جلسة للبرلمان أو ما يسمى المجلس السياسي وكذا حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وذلك جراء تهرب الموالين للرئيس السابق من حضور الاجتماعات، رغم الضغوطات والتهديدات الحوثية.

وكانت مصادر برلمانية في صنعاء، أكدت في وقت سابق، أن هناك ضغوطاً حوثية مكثفة على رئيس البرلمان الذي يشغل أيضا منصب أمين عام مساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، لعقد جلسة لمجلس النواب لمباركة مقتل “صالح”، وإخماد ما يسميها الحوثيون ” الفتنة والخيانة “.

وعقد القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد، لقاءات متعددة مع رئيس البرلمان وأخرى مع أعضاء البرلمان لكل محافظة، لمحاولة إقناعهم بعقد جلسة لكن دون جدوى، وسط أنباء، مؤكدة أن رئيس وأعضاء البرلمان في العاصمة صنعاء يخضعون للإقامة الجبرية من قبل الحوثيين وتفرض عليهم رقابة مشددة، خوفاً من خروجهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.