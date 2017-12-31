الرئيس الفلسطيني يتوعد باتخاذ قرارات حاسمة بشأن القدس قريبا

القدس المحتلة(صدى):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لكائن من كان المساس بحقوقه وثوابته، مشددًا أن ” المؤامرة على القدس لن تمر “.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني، بمناسبة الذكرى الـ53 لانطلاقة حركة فتح التي يرأسها عباس.

وأضاف عباس ” الشعب الفلسطيني يواجه تحديا جديدا تقوده أمريكا انحيازا ودعما لإسرائيل، بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي “.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد جلسة طارئة في الأيام القادمة، لمناقشة قضايا استراتيجية، واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على مدينة القدس.