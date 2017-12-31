مطار الدمام يلغي بعض الرحلات بسبب الضباب

علي القحطاني(صدى):

أعلن مطار الدمام، مساء اليوم الأحد، عن إلغاء بعض الرحلات؛ بسبب الضباب الكثيف الذي يُغطي المملكة ويؤثر بشدة على الرؤية.

وطالب مطار الدمام المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات الرحلات.

وقال الإنذار المبكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أن مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحفر الباطن، وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، ستتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للغبار، مع تجمع للسحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، قد تهطل بسببها الأمطار.