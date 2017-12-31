إقبال كبير على محطات الوقود قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
شهدت محطات الوقود في العاصمة الرياض خلال هذه الساعات إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لتعبئة مركباتهم بالبنزين قبل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والذي من المقرر أن يبدأ حيز التنفيذ من يوم غد الاثنين تزامناً مع دخول العام الجديد 2018.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت اليوم أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي ستبدأ في التطبيق غداً بلغ حوالي 90 ألف منشأة.
صداوي[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه في ظهرك في ظهرك اليوم والا بعد أسبوع . عالم مالهم حل 😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22699 ] نشر منذ 41 دقيقة
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زائر[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 28 دقيقة
رفع ااسعر 120%
المنتج السعر ( ريال / لتر )
بنزين 91 37 ر 1
بنزين 95 04 ر 2
الديزل ( للصناعة والمرافق ) 378 ر 0الديزل ( النقل ) ( لم يتغير السعر الأساسي السابق ) 47 ر 0الكيروسين ( لم يتغير السعر الأساسي السابق ) 64 ر 0الأسعار أعلاه تشمل على ضريبة القيمة المضافة .