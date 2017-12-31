إقبال كبير على محطات الوقود قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

شهدت محطات الوقود في العاصمة الرياض خلال هذه الساعات إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لتعبئة مركباتهم بالبنزين قبل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والذي من المقرر أن يبدأ حيز التنفيذ من يوم غد الاثنين تزامناً مع دخول العام الجديد 2018.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت اليوم أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي ستبدأ في التطبيق غداً بلغ حوالي 90 ألف منشأة.