” طيران الخليج ” تلغي جميع الرحلات من وإلى المنامة

المنامة(صدى):

أعلنت مصادر صحيفة، اليوم الأحد، أن طيران الخليج، الناقلة الوطنية البحرينية، أبلغ المسافرين بإلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة للبحرين حتى إشعار آخر، بسبب الضباب الكثيف الذي يُغطي المملكة ويؤثر بشدة على الرؤية.

واعتذرت طيران الخليج لمسافريها المتضررين عن أي إزعاج قد يكون تسبب به هذا الأمر الخارج عن ارادتها، في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة الظروف الجوية في مملكة البحرين، حيث تأتي سلامة وأمن المسافرين وطاقم الطائرة على رأس أولوياتها، وفق ما نقلت الصحيفة.