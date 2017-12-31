العليان يخضع للعلاج لمدة 4 أسابيع إثر تمزق في عضلة الفخذ

نواف السالم(صدى):

تعرض لاعب التعاون مدالله العليان لإصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري المحترفين .

ومن جانبه ، علق نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أكدت الفحوصات والأشعة تعرض اللاعب مد الله العليان، لتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية يحتاج معه لفترة علاج من 3 إلى 4 أسابيع ” .

وكان التعاون قد حقق فوزًا ساحقًا برباعية نظيفة على نظيره الفيحاء ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة .