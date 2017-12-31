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وفاه مغسل الأموات السكيبي

وفاه مغسل الأموات السكيبي
عادل الحربي(صدى):

توفي هذا الْيَوْمَ الشيخ حمود السكيبي.

وسيصلى عليه بعد صلاة العصر من يوم غد الإثنين .

الجدير بأن الفقيد يعمل متطوعاً في مغلسة الراجحي بالرياض لعدة سنوات شارك خلالها بواجب الدفن لعدد كبير من المتوفين وهاهو الأن يأتي لتلك المغلسة التي طالما مسح دموع المفجوعين بها .

كما أن الفقيد قد أوصى أن يكون العزاء لموته في المقبرة فقط.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم ارحمه واغفر له ..وتوفنا برحمتك…

[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولاقوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا وموتى المسلمين💔

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