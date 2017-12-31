وفاه مغسل الأموات السكيبي
توفي هذا الْيَوْمَ الشيخ حمود السكيبي.
وسيصلى عليه بعد صلاة العصر من يوم غد الإثنين .
الجدير بأن الفقيد يعمل متطوعاً في مغلسة الراجحي بالرياض لعدة سنوات شارك خلالها بواجب الدفن لعدد كبير من المتوفين وهاهو الأن يأتي لتلك المغلسة التي طالما مسح دموع المفجوعين بها .
كما أن الفقيد قد أوصى أن يكون العزاء لموته في المقبرة فقط.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ارحمه واغفر له ..وتوفنا برحمتك…
بنت النور[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا وموتى المسلمين💔