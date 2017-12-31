وفاه مغسل الأموات السكيبي

عادل الحربي(صدى):

توفي هذا الْيَوْمَ الشيخ حمود السكيبي.

وسيصلى عليه بعد صلاة العصر من يوم غد الإثنين .

الجدير بأن الفقيد يعمل متطوعاً في مغلسة الراجحي بالرياض لعدة سنوات شارك خلالها بواجب الدفن لعدد كبير من المتوفين وهاهو الأن يأتي لتلك المغلسة التي طالما مسح دموع المفجوعين بها .

كما أن الفقيد قد أوصى أن يكون العزاء لموته في المقبرة فقط.