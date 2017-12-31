توقف تطبيق واتساب في المملكة وعدد من الدول

نورة الشهري(صدى):

تفاجأ مستخدموا الواتساب بتوقفه عن العمل، في الكثير من دول العالم مساء اليوم الأحد.

وشكا المستخدمون في المملكة وعدد من دول العالم من توقف التطبيق بشكل مفاجئ فيما لم تعرف أسباب توقفه حتى اللحظة.

وتوقّف التطبيق في مجموعة من الدول حول العالم من بينها بلدان الشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة أيضًا، دون معرفة السبب حتى الآن.