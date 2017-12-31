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توقف تطبيق واتساب في المملكة وعدد من الدول

توقف تطبيق واتساب في المملكة وعدد من الدول
نورة الشهري(صدى):

تفاجأ مستخدموا الواتساب بتوقفه عن العمل، في الكثير من دول العالم مساء اليوم الأحد.

وشكا المستخدمون في المملكة وعدد من دول العالم من توقف التطبيق بشكل مفاجئ فيما لم تعرف أسباب توقفه حتى اللحظة.

وتوقّف التطبيق في مجموعة من الدول حول العالم من بينها بلدان الشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة أيضًا، دون معرفة السبب حتى الآن.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف نعيش بدون وات دوم ماهو اليومض

[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف نعيش بدون وات دوم ماهو اليوم

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 2 ساعتين

هو عام مبين من اوله نحس…
سوا عليها ضريبه .. والتس إب تعطل…🙈

[ عدد التعليقات: 11383 ] نشر منذ 2 ساعتين

أبرك وأحسن ،، خلو الوراعين تذاكر دروسها بلا واتس بلا خرابيط 😁

[ عدد التعليقات: 11383 ] نشر منذ 2 ساعتين

وعلى شان الكل يتفرغ للكتابه والمشاركه هنا بالصحيفه ☺️☺️☺️☺️

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

وعقبال التواصل الاجتماعي كله🤨

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