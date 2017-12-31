” الفيفا ” تمنح 9.5 مليون دولار للفرق المشاركة في كأس روسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، مساء اليوم الأحد، قيمة المخصصات المالية التي سيتم توزيعها في كأس العالم 2018، وتبلغ 791 مليون دولار.

ومن المقرَّر أن يحصل كل منتخب مشارك في بطولة روسيا، على 8 ملايين دولار كحد أدنى بعد نهاية المسابقة، نتيجة المشاركة في مرحلة المجموعات.

كما سيحصل كل منتخب على 1.5 مليون دولار، لتغطية مصاريف الإعداد، وستدفع قبل المسابقة، ما يعني أن كل منتخب سيضمن الحصول على 9.5 مليون دولار، كحد أدنى، لمجرد المشاركة في المونديال.