الرئيس الإيراني: يجب أن نستمع لمطالب الشعب

طهران(صدى):

حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، امتصاص غضب المحتجين في إيران قائلًا: يجب علينا أن نستمع لمطالب الشعب.

وطالب روحاني خلال خطابه، اليوم الأحد، وسائل الإعلام بالشفافية في نقل مطالب المتظاهرين.

وتتواصل في عدد من المدن الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مظاهرات احتجاجية ضد الغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.