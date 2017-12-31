بالاس ينهي رقم مانشستر سيتي المميز

طلال الغامدي(صدى):

تفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي التي أُقيمت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأشاد المغردون بفريق كريستال بالاس الذي نجح في فرض التعادل السلبي على مانشستر سيتي، لينهي رقمه المميز بالفوز في 18 مباراة متتالية بمنافسات الدوري الإنجليزي، وحرص الجمهور على التفاعل أولا بأول مع اللقاء وتبادل الآراء، ليصبح هاشتاق كريستال بالاس ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة.

أوقف كريستال بالاس سلسلة انتصارات مانشستر سيتي، والتي استمرت لـ19 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي، في المواجهة التي شهدت إصابة أربعة لاعبين منهم نجمي السيتي، في الأسبوع الذي شهد إصابة عدة نجوم في ” البريميرليغ ” ليكون ” أسبوع الإصابات “.