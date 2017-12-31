نورة شنار: الشعب الإيراني استيقظ ليزيل غشاوة الخرافات عن عقله

عادل الحربي(صدى):

أشادت الكاتبة نورة شنار بانتفاضة الشعب الإيراني الذي استفاق من غفلته لينتشل الدولة من الدمار الذي حل بها على أيدي نظام ” الملالي ” الإرهابي الذي جعل المصلحة الذاتية فوق مصلحة المواطن .

وعلقت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” الشعب الإيراني استيقظ ليزيل عن عقله غشاوة خرافات صاحب الزمان والمكان التي يتشدق بها عمائم الشر والإرهاب وتستغلها في نهب ثروات الشعب الإيراني لتمول بها الاٍرهاب في البلدان الإسلامية ” .

وكان الشعب الإيراني قد شن انتفاضة واسعة منذ أيام في عدة مناطق متفرقة بإيران لتطالب بالتخلص من نظام خامنئي وروحاني الحالي وعودة حقوقهم المسلوبة بعدما أعلن النظام الحالة الاقتصادية للبلاد .