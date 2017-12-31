نورة شنار: الشعب الإيراني استيقظ ليزيل غشاوة الخرافات عن عقله
أشادت الكاتبة نورة شنار بانتفاضة الشعب الإيراني الذي استفاق من غفلته لينتشل الدولة من الدمار الذي حل بها على أيدي نظام ” الملالي ” الإرهابي الذي جعل المصلحة الذاتية فوق مصلحة المواطن .
وعلقت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” الشعب الإيراني استيقظ ليزيل عن عقله غشاوة خرافات صاحب الزمان والمكان التي يتشدق بها عمائم الشر والإرهاب وتستغلها في نهب ثروات الشعب الإيراني لتمول بها الاٍرهاب في البلدان الإسلامية ” .
وكان الشعب الإيراني قد شن انتفاضة واسعة منذ أيام في عدة مناطق متفرقة بإيران لتطالب بالتخلص من نظام خامنئي وروحاني الحالي وعودة حقوقهم المسلوبة بعدما أعلن النظام الحالة الاقتصادية للبلاد .
jamalco[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 38 دقيقة
جعل المللالي شيعة كسرى للجحيم وبئس المصير وأعوانهم تميم إبن موزه وقردوغان تركيا أرذل الخلق وأشرهم تقتلعهم شعوبه ويجتثوهم من جذورهم جعلهم للجحيم الأنظمه الإرهابيين
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 1184 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم سلط عليهم