مصر: مقتل 4 مسلحين وضبط إرهابيين ” شديدي الخطورة “

القاهرة(صدى):

قتل 4 مسلحين ينتمون لتنظيم ” أنصار بيت المقدس” الإرهابي، اليوم الأحد، بمحافظة شمال سيناء، في قصف لطائرة عسكرية مصرية.

وقال المصدر، إن القوات الجوية قصفت سيارة ربع نقل يستقلها 4 مسلحين جنوبي مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من فيها.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على 7 تكفيريين في رفح و9 آخرين جنوبي مدينة العريش، ومن بين المضبوطين في العريش، 5 عناصر ” شديدة الخطورة ” من المسئولين عن توفير الدعم اللوجستي للمسلحين التكفيريين، خلال حملة أمنية بالمدينتين.