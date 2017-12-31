” البلدية ” تصدر دليل إرشادي حول مواجهة الكوارث

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، دليل الأجهزة البلدية في إعداد خطط مواجهة الكوارث، المتضمن عددا من الإجراءات الهادفة للحد من مخاطر الكوارث بالمملكة، وإرشاد الأجهزة التابعة لها لتقديم خدماتها على أكمل وجه،

ويأتي ذلك من خلال الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث بكافة أنواعها، وفق منهجية علمية تستند على المعلومات التفصيلية والتحليل الدقيق لها، ومن ثم توظيف الإمكانات البشرية والفنية توظيفا مثاليا يهدف إلى احتواء الحدث وتحجيم تداعياته.

ويتضمن الدليل تعريفا بمفهوم الكوارث وأنواعها ومهمات ومسؤوليات الوزارة وفروعها خلال وقوع الكوارث، وطرق إعداد خطط الكوارث بمختلف أنواعها، وطرق تحليل المخاطر ورسم السيناريوهات لمواجهتها، إلى جانب عرض خطط التدريب لفرق العمل، وإعداد الخطط التفصيلية للأمانات والبلديات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث.