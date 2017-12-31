الجماهير تمدح ” الشلهوب ” بعد تألقه في مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

شارك نجم الهلال محمد الشلهوب، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد التي أُقيمت، مساء أمس السبت، حيث ظهر بمستوى رائع خلال الدقائق الأخيرة، ومع بداية الشوط الثاني قام بتمريرات بينية متقنة شكلت خطورة على الفريق الإسباني.

وطالب جماهير الأندية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتعاقد مع الشلهوب بعد تألقه في مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد التي انتهت بهزيمة الفريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد أقيمت تحت شعار السلام ضد الإرهاب، وبرعاية كاملة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.