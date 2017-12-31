أمير مكة يطلق جائزة سنوية للشعر باسم ” الأمير عبدالله الفيصل “

نايف السالم(صدى):

أطلق سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، جائزة للشعر العربي تحت مسمى ” الأمير عبدالله الفيصل ” ، لتصل قيمة جوائزها إلى مليون ريال.

ولفت ” الفيصل ” خلال اجتماع مجلس أكاديمية الشعر العربي بمقر الإمارة في جدة ، إلى أنه يعمل على تقديم دعم بمليون ريال سنوي للجائزة التي تتكون من فرعين، حيث خصص للأول 600 ألف ريال وثان للشباب دون سن الـ 30 عامًا بمبلغ 400 ألف ريال.

وأوضح سمو الأمير أن اللغة العربية هي أولى اهتمامات الإمارة ، حيث تحتضن أقدس البقاع ونزل القرآن بلسان عربي عليها ، وهو ما يحتم الاهتمام باللغة العربية وفنونها ، وهو سبب انطلاق أكاديمية الشعر العربي في المنطقة .