مريم رجوي: الشعب الإيراني مصمم على إسقاط نظام الإرهاب

طهران(صدى):

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الأحد، أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط “نظام الإرهاب”، مع اندلاع احتجاجات في عدة مدن ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.

ونشرت رجوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “إنزال صور خامنئي القبيحة في أرجاء البلاد يبين الإرادة الراسخة للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران”.

وأضافت رجوي: “المنتفضون الشامخون الذين أريقت دماؤهم برصاص قوات الحرس، هم شهداء طريق الحرية للشعب الإيراني، أعزي عوائل الشهداء والمواطنين في مدينة درود ومحافظة لرستان البطلة”، في إشارة إلى سقوط عدد من القتلى في الاحتجاجات.

وتابعت: التحية للمنتفضين الذين أشعلوا فتيل ثالث يوم للانتفاضة العارمة في أرجاء إيران. التحية للمدن البطلة: آمل، كرمانشاه، طهران، شاهين شهر، شهر كرد، أصفهان، تربت حيدريه، أراك، ملاير، زنجان، أردبيل، سمنان، خرم آباد، ساوه، كاشان، بندر عباس، جرجان، تنكابن همدان، قم، كرمان، درود، ياسوج، دزفول، هشتغرد، ساري، الأهواز”.