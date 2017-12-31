بالفيديو.. علي العلياني: خريجو الانتساب ضحايا ” مزاج الوزير “

علي القحطاني(صدى):

وجه الإعلامي علي العلياني، خلال برنامجه ” معالي المواطن ” المذاع على فضائية ” ام بي سي ” ، سؤال لوزراء التعليم الحالي والسابقين، مفاداه من يتحمل القرار الخاص بطلاب الانتساب، موضحًا أنه يأتي وزير يعمل على المساواة بين طلاب الانتظام والانتساب، ثم يأتي آخر يقبل هؤلاء الطلاب، وآخر يرفض هؤلاء الطلاب، أليس من حق الطلاب أن يتظلمون.

وأضاف ” العلياني ” ، اليوم الأحد خلال برنامجه، أن طلاب الانتساب من المفروض أن يكافأ ويشجع لأنه يدرس وهو يعمل، وليس ذنبه أنه موظفًا.

من جانبه قال علق شايع الحارثي، خريج انتساب متضرر، أن في السابق كان لا يوجد أي مشكلة لخريجي الانتساب أن يتوظف في وظيفة تعليمية مثل طالب الانتظام، إلى أن جاء أحد وزراء التعليم، وصدر قرار بمنع خريجي الانتساب في الدخول للوظائف التعليمية، أعقبها تقدم خرجي الانتساب بشكاوى لديون المظالم، وحصلوا على أحكام عينوا بموجبها وهم موجودين الأن على رأس العالم.

وأضاف ” الحارث ” ، خلال ذات البرنامج، أنهم قدموا خطابات لوزارة تعليم المتابعين منهم من تجاوب، لكن للأسف لم يحدث شىء.