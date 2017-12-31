عودة طائرة إلى مطار ديترويت بسبب ” عصفور “

واشنطن(صدى):

قرر قائد طائرة شركة دلتا الجوية، اليوم الأحد، العودة إلى مطار ديترويت، بسبب عصفور يحلق في قمرة القيادة في الولايات المتحدة.

ويذكر أن الطائرة كانت في طريقها إلى أتلانتا، عندما وجد الطاقم طائر صغير في قمرة القيادة، على ما يبدو، أنه حصل داخل الطائرة أثناء صعود الركاب.