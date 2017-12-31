بالصور مرابطو الحد الجنوبي يوجهون كلمات فخر واعتزاز عبر ” صدى “

سعيد الحارثي(صدى):

حماية الأوطان شرف لا يعادله شرف, والذود عن حياض الوطن من أنبل وأقدس المهمات التي يكلف بها الجنود كلمات فخر وأعتزاز يسطرها مرابطي الحد الجنوبي دوما دفاعا عن الوطن وممتلكاته.

” صدى ” أجرت عدة حوارات مع بعض مرابطي الحد الجنوبي في قطاع نجران حيث قال الملازم اول مشاري محمد الغفيلي “ان الوطن حمايته شرف لا يعادله شرف وانهم يعتزون بعملهم وفخورين بما يقومون به دفاعا عن حدود الوطن سائلا الله النصر او الشهادة وان يديم حكومة خادم الحرمين الشريفين وعبر وكيل رقيب عطية هزازي الحمد لله نحن على ثغر من ثغور وطني الحبيب منصورين بإذن الله ومهما قدمنا من تضحيات لن نوفي حب الوطن واماً العريف زياد عبدالعزيز المرحبي قال دمائنا فداء للوطن ولن نسمح باي معتدي يعتدي على حدود الوطن الغالي.

ونحن بخير ولله الحمد ومنصورين بإذن الله على الاعداء واكد الجندي ضايف حسين القرني انهم فداء للوطن بإرواحهم وما يملكون من قوة وعتاد والفخر بالذود عن حدود الوطن لا يعادله فخر متمنيآ من الشعب السعودي لاينسونهمً من دعآئهم.