محافظ غامد الزناد يدشن مبادرة البلدية ” بتهامة تحلو الإقامة “

محمد بن شقيه(صدى):

قام محافظ محافظة غامد الزناد‬⁩ محمد سالم البقيصي وبحضور رئيس المجلس البلدي الأستاذ محمد علي الغامدي وعدد من المسوؤلين بتدشين مبادرة البلدية والمجلس البلدي صباح اليوم الاحد تحت عنوان ⁧‫” بتهامة تحلو الإقامة ” .

وتحدث المحافظ على المبادرة وأهدافها لتحقيق العديد من الخطوات الإيجابية نحو الأنشطة السياحية الفعالة لما تحتويه المحافظة من معالم سياحية ونشر ثقافة الوعي السياحي وتحقيق تنمية سياحية هادفة كذلك تقديم رؤية لتطوير البنية التحية التي تساند السياحة وإنتعاشها منوهاً بالدعم الذي يحظى به قطاع السياحة من لدن قيادتنا الرشيدة لكونه أحد القطاعات الهامة للتنمية في بلادنا الغالية .