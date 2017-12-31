مقتل صالح أبرز الأحداث في 2017

عادل الحربي(صدى):

ننشر لكم أهم وأبرز الأحداث التي شهدها عام 2017، في مختلف دول العالم، والتي كانت كفيلة بإحداث تغييرات بارزة في خارطة المشهد السياسي.

وجاء من أبرز هذه الأحداث مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأمريكا، ومقاطعة دول عربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب، والقضاء عل تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق، وإصدار ترامب قراره المشؤوم باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي ما يلي أهم وأبرز الأحداث:

1- ترامب.. الرئيس الأمريكي الجديد

– 20 يناير(كانون الثاني): مغادرة باراك أوباما البيت الأبيض ونائبه جو بايدن، وتسلم دونالد ترامب الرئاسة الخامسة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ومايك بنس نائباً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 27 من يناير(كانون الثاني) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يمنع بصفة مؤقتة دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان للقرار ردود فعل واسعة غاضبة داخل الولايات المتحدة وخارجها في العالم العربي، إذ رأى كثيرون أن القرار التنفيذي “عنصري”.

2- هجمات إرهابية في أوروبا

– 22 مارس هجوم لندن: دهس مهاجم المارة بسيارته على جسر ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن ثم طعن شرطياً قبل أن تقتله الشرطة بعد عبوره البوابة الخارجية لباحة البرلمان، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

– 7 أبريل: عملية دهس في ستوكهولم عاصمة السويد، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

– 22 مايو هجوم إرهابي في قاعة احتفالات مانشستر أرينا شمال بريطانيا، خلف 22 قتيلاً و50 مصاباً.

– 3 يونيو: حافلة بيضاء صغيرة صدمت مجموعة من المارة على جسر لندن بريديج، ثم ترجل ثلاثة أشخاص وطعنوا أشخاصاً من المارة وفي سوق “بورو” القريب، وراح ضحية الهجوم 7 قتلى و48 مصاباً.

3- فوز ماكرون بالانتخابات

– 7 مايو(أيار): فاز إيمانويل ماكرون(39 عاماً) في الانتخابات الرئاسية 2017 بفارق كبير عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ البلاد.

وتمكن على رأس حركته ” إلى الأمام ” والتي أنشئت قبل عام واحد، من إزاحة الحزبين الحاكمين الاشتراكي والجمهوري عن الإليزيه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث.

4- قطع العلاقات مع قطر

– 5 يونيو: قررت الإمارات والسعودية والبحرين، ومصر، وتبعتها حكومة اليمن، ليبيا، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، وبالتقارب مع إيران.

وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن. كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسمياً مع دولة قطر. وفي 7 يونيو، أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وكان لقرار المقاطعة أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت حملات مضادة للمقاطعة وحملات مؤيدة لها على مدار الشهور التالية لصدور القرار.

وبرز هاشتاق “قطع العلاقات مع قطر” بين أكثر الهاشتاقات التي تناولت المقاطعة انتشاراً، وظهر في أكثر من مليوني تغريدة خلال أسبوع من صدور قرار المقاطعة.

5- محمد بن سلمان ولياً للعهد

– 21 يونيو: إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، بدلاً عن محمد بن نايف.

وانتشر حينها هاشتاق ” محمد بن سلمان ولياً للعهد ” ليظهر في أكثر من نصف مليون تغريدة خلال أسبوع من صدور الأوامر الملكية.

6- تحرير الموصل.. بداية نهاية داعش

– 10 يوليو: تحرير الموصل، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، الذي سيطر عليها لأكثر من ثلاثة أعوام.

وجاء الإعلان بالانتصار ضد التنظيم الإرهابي بعد حملة عسكرية شنتها القوات الأمنية العراقية بجانب الجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي.

ودشن المستخدمون حينها هاشتاق “إعلان يوم النصر” الذي ظهر في أكثر من 170 ألف تغريدة.

7- كوريا الشمالية.. تجربة نووية سادسة

– 3 سبتمبر: أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية جديدة هي السادسة من نوعها و”الأقوى” حتى الآن.

وفي آخر نوفمبر، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده أصبحت دولة نووية بعد تجربة ناجحة لصاروخ قادر على ضرب أي موقع في الولايات المتحدة. ورد ترامب بالتهديد بـ”التدمير التام” لكوريا الشمالية في حال هجومها.

وفي 22 ديسمبر، شددت الأمم المتحدة العقوبات على كوريا الشمالية.

8- استفتاء كردستان العراق

– 25 سبتمبر: إجراء استفتاء كردستان في خطوة لم تحظ بترحيب المجتمع الدولي، حيث نظمت حكومة إقليم كردستان استفتاء لتقرير المصير، وصوتت فيه الغالبية لصالح الاستقلال عن العراق.

ولم يحقق الاستفتاء الذي أصر الرئيس مسعود البرزاني على إجرائه في الخامس والعشرين من أيلول أية مكاسب، وإنما أدى إلى نهاية مسيرته السياسية، حيث تخلى البرزاني عن منصبه الأربعاء في 29 نوفمبر الماضي، تاركاً لابن شقيقه مهمة المصالحة مع الحكومة المركزية في بغداد.

9- السماح للمرأة السعودية بالقيادة

– 26 سبتمبر: إصدار الملك سلمان قراراً يجيز منح تراخيص قيادة السيارات للرجال والنساء من دون تمييز. وعلى أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يونيو من العام 2018.

وحاز القرار على اهتمام بالغ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخارجه.

وحينها انتشر بصورة كبيرة هاشتاق ” الملك ينتصر لقيادة المرأة ” ليظهر في أكثر من 750 ألف تغريدة خلال أسبوع من تدشينه.

10- داعش يخسر الرقة.. أبرز معاقله

– 20 أكتوبر : تحرير مدينة الرقة، حيث أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تحرير مدينة الرقة، والتي كانت معقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وكان لانتصار قوات سوريا الديمقراطية التي تلقت دعماً جوياً ولوجيستياً من التحالف الدولي أصداء واسعة حول العالم.

وخلال أكتوبر تابع رواد مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه مجريات المعركة وظهر اسم المدينة بالعربية والإنجليزية في أكثر من نصف مليون تغريدة.

11- الحريري.. استقالة وعودة

– 4 نوفمبر: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في خطاب متلفز مفاجىء من الرياض، وسط احتدام التوتر بين السعودية وإيران.

وأعرب الحريري في خطاب الاستقالة عن خشيته من تعرضه للاغتيال، واتهم إيران بالتدخل في شؤون بلاده، وفي 22 نوفمبر عاد سعد الحريري، إلى لبنان وأعلن تريثه في تقديم استقالته.

12- مقتل علي عبد الله صالح

– 4 ديسمبر: إعلان الإنقلابيين الحوثيين مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بينما كان يغادر صنعاء، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جثة الرئيس السابق صالح.

وقتل صالح على أيدي الحوثيين رمياً بالرصاص قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وناقش مغردون تداعيات مقتل صالح على الوضع الإقليمي ومصير حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه.

وانتشر حينها هاشتاق مقتل ” علي عبد الله صالح ” ليظهر في أكثر من 140 ألف تغريدة خلال أسبوع من تدشينه، بينما ظهر الاسم “علي عبد الله صالح” في أكثر من 320 ألف تغريدة.

13- اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

– 8 ديسمبر: ترامب يعترف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومرر الكونغرس الأمريكي قانوناً عام 1995 يقول إنه “يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل”.

وأشعل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مواقع التواصل في العالم العربي خلال دقائق من كلمته المتلفزة التي تابعها بشغف العديد حول العالم.

وأثارت الخطوة الأمريكية احتجاجات في عدد من الدول العربية واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واستخدم المغردون العرب هاشتاق ” القدس عاصمة فلسطين الأبدية” للتعبير عن رفضهم للقرار الأمريكي، وانتشر الهاشتاق بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 1.6 مليون تغريدة خلال أسبوع من كلمة ترامب.

14- تحرير العراق بالكامل من داعش

-9 ديسمبر: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وتحرير كافة الأراضي العراقية.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، إنه “سنبقى في حالة تأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب لأن المعركة مستمرة ” ، معتبراً أن “حصر السلاح بيد الدولة وتأسيس سيادة القانون أهم خطوات البناء”.

ودعا العبادي السياسيين إلى تجنب الخطاب التحريضي الطائفي لمنع عودة الإرهاب، مؤكداً أن “عملية إعادة الإعمار ستشمل كل مدن العراق “.