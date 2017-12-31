الكلية التقنية للبنات تختتم دورة الأساليب الحديثة في التوجيه والإرشاد

المدينة المنورة(صدى):

استمرارا للجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنهوض بمستوى مدرباتها وتزويدهم بكل ما يؤهلهم ويطورهم في مجال التدريب، عقدت بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة دورة تدريبية بعنوان (الاساليب الحديثة في التوجيه والارشاد) للمدربة / فاطمة الجهني وذلك تحت إشراف عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة ا/ فاطمة بولاقي .

وتم افتتاح الدورة يوم الاحد الموافق 6-4-1439 بقاعة التطوير وبلغ عدد المشاركات 19 مشاركة لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية واختتمت يوم الخميس 10-4-1439.

حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال التوجيه والإرشاد بالتعرف على أهم مجالاته وأصوله المهنية وطرق العمل المتبعة في دراسة الحالة وتطبيقات التوجيه والإرشاد في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني​.