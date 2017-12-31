بالفيديو.. مجموعة من الإندونيسيين يشهرون إسلامهم على يد السفير الشعيبي

جاكرتا(صدى):

قطع مجموعة من الإندونيسيين الغير مسلمين آلاف الاميال من اجل الحضور الى جاكرتا وإشهار اسلامهم على يد سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا الاستاذ اسامة بن محمد الشعيبي.

وأصرت هذه المجموعة على ان تدخل الاسلام على يد السفير الشعيبي مثمنين دور المملكة العربية السعودية في الاهتمام بالإسلام والمسلمين.

وردد المسلمون الجدد الشهادة خلف سعادة السفير الشعيبي معلنين بذللك دخولهم الاسلام موحدين الله سبحانه وتعالى ومكبرين الله اكبر بعد ان هداهم الله للطريق الصحيح.

وعبر السفير الشعيبي عن سعادته الغامرة بدخول هذه المجموعة الاسلام بعد ان من الله عليهم بهذه النعمة اللتي ستنور لهم الطريق الحق .

ودعا السفير الشعيبي الله ان يوفق كل من كان له الفضل في إدخالهم للإسلام وان يكون ذللك في موازين حسناتهم انه سميع عليم .

فيما قدم المسلمون الجدد شكرهم للسفير اسامة الشعيبي على قيامه بتلقينهم الشهادة ودخولهم للإسلام مشيرين الى ان السبب في دخولهم الاسلام هو سماحة الدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى المحبة والتسامح وكذلك للفوز بجنة النعيم.