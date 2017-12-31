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16 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في تعليم الليث

16 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في تعليم الليث
نايف السالم(صدى):

شهدت إدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها ، اليوم الأحد، انتظم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في المدارس المتوسطة والثانوية (بنين وبنات) في قاعات الفصول الدراسية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول ، للعام الدراسي 1438 / 1439هـ .

ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتجهيزات المدرسية، وبإشراف ومتابعة من قيادات الإدارة وعلى رأسهم مدير التعليم والمساعدين ، ومديري مكاتب التعليم ، ورؤساء ورئيسات الأقسام ، بمشاركة 200 مشرف تربوي ومشرفة تربوية شاركوا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد وضع المدارس والاطلاع على وضع سير الاختبارات فيها وتذليل الصعوبات كافة ، ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول.

من جهته طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي، أولياء أمور الطلاب والطالبات على حُسن سير أول أيام الاختبارات ، معرباً عن ثقته باستمرار هذا الأمر حتى نهاية آخر أيام الاختبارات خلال الأسبوع المقبل.


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