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أكاديمية تعليم القيادة للسيدات توضح شروط تقدم المدربات للوظيفة

أكاديمية تعليم القيادة للسيدات توضح شروط تقدم المدربات للوظيفة
فاطمة المالكي(صدى):

تستعد أكاديمية تعليم قيادة المركبات التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، لاستقبال طلبات الراغبات في العمل كمدربات قيادة للنساء .

وأوضحت الأكاديمية شروط للمتقدمات تتمثل في حصول المتقدمة على الثانوية العامة فيما فوق ، بالإضافة إلى أن يتراوح عمرها بين 25 إلى 40 عامًا ، و أن تحصل على رخصة قيادة سارية المفعول ، ويكون لديها خبرة في القيادة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

وأبرزت أكاديمية تعليم القيادة للسيدات اشتراطات أخرى تمثلت في أنه يجب على المتقدمة أن تكون لائقة صحيًا ولم يصدر بحقها أي أحكام قضائية ، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية ، حيث تكون الأفضلية للمواطنات ومن تمتلكن لغة أخرى ، بالإضافة إلى الحصول على شهادة مدرب معتمد .

ولفتت الأكاديمية إلى أنه على الراغبات في الحصول على الوظيفة إحضار الوثائق المطلوبة وهي صورة بطاقة الأحوال الشخصية أو الإقامة على أن تكون سارية المفعول ، بالإضافة إلى صورة للكشف الطبي ، وصورة من المؤهلات المطلوبة ، وإرفاق السيرة الذاتية على الرابط التالي: هنا


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