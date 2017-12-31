النيابة المصرية تقضي بحبس سائق مصري اختطف طفل سعودي بالجيزة
قضت النيابة المصرية بحبس سائق ” توك توك ” قام باختطاف طفل سعودي بمحافظة الجيزة لمدة 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي .
وتداولت وسائل إعلامية صورة الطفل الذي يدعى محمد ويبلغ 6 سنوات ، بعدما خطفه السائق المصري وطالب والدته بفدية تقدر بـ 600 ألف جنيه مصري ، لتتمكن قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه عن طريق كمين تم إعداده له ، وتم تحرير الطفل وتسليمه إلى أهله .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40866 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمد لله على سلامة الطفل ,,
,, ولابد للمعتدي من العقاب الصارم ,,