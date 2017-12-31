  • الأحد 31

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة المصرية تقضي بحبس سائق مصري اختطف طفل سعودي بالجيزة

النيابة المصرية تقضي بحبس سائق مصري اختطف طفل سعودي بالجيزة

النيابة المصرية تقضي بحبس سائق مصري اختطف طفل سعودي بالجيزة
عادل الحربي(صدى):

قضت النيابة المصرية بحبس سائق ” توك توك ” قام باختطاف طفل سعودي بمحافظة الجيزة لمدة 4 أيام لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي .

وتداولت وسائل إعلامية صورة الطفل الذي يدعى محمد ويبلغ 6 سنوات ، بعدما خطفه السائق المصري وطالب والدته بفدية تقدر بـ 600 ألف جنيه مصري ، لتتمكن قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه عن طريق كمين تم إعداده له ، وتم تحرير الطفل وتسليمه إلى أهله .


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40866 ] نشر منذ 19 دقيقة

الحمد لله على سلامة الطفل ,,

,, ولابد للمعتدي من العقاب الصارم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *