” الحقيل ” يكشف ملامح المرحلة الثانية من برنامج ” سكني “

عادل الحربي(صدى):

أفاد وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأحد، إن مشروع برنامج ” سكني ” في مرحلته الأولى حقق هدفه، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي، شملت كافة مناطق المملكة، كاشفًا أنه في الوقت ذاته عن ملامح المرحلة الثانية المقرر لمرحلة الثانية المقرر تطبيقها في العام المقبل.

وأضاف ” الحقيل ” ، أثناء تسليم 115 فيلا في مشروع ” إسكان ناوان ” بمحافظة المخواة برفقة أمير الباحة حسام بن سعود، أن منتجات ” سكني ” في 2017 تنوعت بين الفلل الجاهزة بما يصل إلى 10 آلاف فيلا، وأكثر من 110 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق عبر برنامج البيع على الخارطة، و75 ألف أرض مطورة يتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني، و85 ألف تمويل مدعوم يتم تقديمها بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وكشف أن المرحلة الثانية من البرنامج ستخصص 300 ألف منتج تمويلي وسكني تشمل 125 ألف وحدة سكنية، و100 ألف تمويل مدعوم، و75 أرضا مطورة، سيعلن عن تفاصيلها بدءا من يناير المقبل.