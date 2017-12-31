” آل الشيخ ” : المملكة لم تدفع مبالغ للاستثمار الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

قال تركي آل الشيخ، رئيس العيئة العامة للرياضة، إن دوره كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية وهذا ما حدث مع النادي الأهلي المصري.

وأضاف ” آل الشيخ ” ، عبر تغريدة على حسابه على موقع التواصل الالكتروني ” تويتر ” ، أنه لم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية بالمملكة، مشيرًا إلى أن المشروع هو استثمار قطاع خاص ” سعودي- إماراتي-مصري “.

وكان قد سافر تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، من أجل حضور المباراة الودية بين الأهلي وأتلتيكو مدريد، واستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة.