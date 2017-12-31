تقنية البنات بالمدينة تستضيف فرع هيئة حقوق الإنسان

المدينة المنورة(صدى):

استضافت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة فرع هيئة حقوق الإنسان( القسم النسوي) بالمدينة ، من خلال ركن تعريفي تم إعداده وتنفيده من الهيئة ، حيث هدف الى تعريف منسوبات الكلية من موظفات ومتدربات بهيئة حقوق الإنسان وأنشطتها وأعمالها ، ضوابط قبول الشكوى والرد على الأستفسارات.

كما افادت احدى منسوبات الهيئة أن هيئة حقوق الإنسان تهدف الى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ولها استقلال تام بممارسة مهامها ، راز الركن قرابة ١٥٠ من منسوبات الكلية اللاتي تعرفن على ماتقدمه هيئة حقوق الانسان للمجتمع ، كما قدمت عميدة الكلية أ/ فاطمة بولاقي شكرها لمنسوبات الهيئة على مبادرتهن بزيارة الكلية وتعريف المنسوبات بأعمال ومهام الهيئة وطرق التواصل معها .