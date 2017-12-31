الإيرانيون في أوروبا ينضمون للاحتجاجات

باريس(صدى):

وصلت المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني، اليوم الأحد، للعواصم الأوروبية ليشارك فيها مئات المغتربين والمنفيين، للتضامن مع الإيرانيين في الداخل.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، حضور عشرات الإيرانيين أمام السفارة الإيرانية، مرددين شعارات تندد بالسياسات الإيرانية وتدخلها في شؤون دول الجوار، كما احتج المتظاهرون على الأوضاع المعيشية السيئة في الداخل الإيراني وتفشي الفقر والبطالة والحرمان.

كما خرجت حشوداً كبيرة من الإيرانيين، في العاصمة الألمانية برلين أيضاً، مطالبين بإسقاط النظام الإيراني، حيث هتف المتظاهرون في برلين شعارات حملت المرشد الإيراني مسؤولية الأحداث في إيران وحذروه من استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل في أرجاء إيران.