بالفيديو .. مفحط يسبب حادث جماعي لـ3 مركبات ويهرب

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق متهور تعمد التفحيط بين عدد من السيارات على الطريق السريع وهو ما تسبب بوقوع حادث جماعي لثلاث مركبات ليلوذ المفحط بالهرب .

وظهر المفحط خلال مقطع الفيديو وهو يبدأ التفحيط بتهور شديد وسط الطريق دون حرص ، في حركة متهورة رائجة بين الشباب تتمثل في تعمد ممارسة التفحيط في شوارع مليئة بالمركبات .

وفي المقطع يظهر سائق سيارة جيب وهو يحاول تفادي سيارة المفحط بالسير أقصى اليمين إلا أن هذا الأمر عرضه لاصطدام مع سيارتين لم يتضح إن كان بنيهما المفحط أم لا ، لتخرج السيارات على الرادمية الترابية فيما استمر المفحط في طريقه هاربًا من موقع الحادث .