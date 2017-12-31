بالفيديو .. مفحط يسبب حادث جماعي لـ3 مركبات ويهرب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق متهور تعمد التفحيط بين عدد من السيارات على الطريق السريع وهو ما تسبب بوقوع حادث جماعي لثلاث مركبات ليلوذ المفحط بالهرب .
وظهر المفحط خلال مقطع الفيديو وهو يبدأ التفحيط بتهور شديد وسط الطريق دون حرص ، في حركة متهورة رائجة بين الشباب تتمثل في تعمد ممارسة التفحيط في شوارع مليئة بالمركبات .
وفي المقطع يظهر سائق سيارة جيب وهو يحاول تفادي سيارة المفحط بالسير أقصى اليمين إلا أن هذا الأمر عرضه لاصطدام مع سيارتين لم يتضح إن كان بنيهما المفحط أم لا ، لتخرج السيارات على الرادمية الترابية فيما استمر المفحط في طريقه هاربًا من موقع الحادث .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا ضرب من الإرهاب وقتل الأبرياء…
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7556 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا بد من القبض عليه ومحاكمته بالقصاص هذا الامعة يعتبر ارهابي في الشوارع