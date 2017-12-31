وزير داخلية إيران: لن تسمح الحكومة باستمرار العصيان

طهران(صدى):

قال وزير داخلية إيران، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد، إنه لن يسمح باستمرار موجة المظاهرات التي تجتاح مختلف أنحاء البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف دموية.

وأضاف ” فضلي ” ، ” ليس هناك أي خيار لتسوية المشكلات بالعنف والإرهاب ” ، مشيرا إلى أن المظاهرات لم تعد احتجاجات، لكن بدلا من ذلك عصيان ضد الشعب، مؤكدًا “لا يمكننا السماح بذلك ولن نسمح به “.

وتابع أن أي شخص يختار انتهاك القانون سيتعين أن يواجه العواقب، لافتًا إلى أن هناك سبل قانونية يستخدمها الناس، إذا أرادوا إثارة قضية مع الحكومة.

وخرج منذ الخميس الماضي الآلاف إلى الشوارع للإعراب عن مظالمهم، من بين ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة وسياسات طهران بشأن الشرق الأوسط على الرغم من تحذيرات من مسؤولي الأمن. وتم اعتقال أكثر من 80 شخصا في مختلف أنحاء البلاد