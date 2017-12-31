فيصل بن تركي: ربما أرحل اليوم أو غدا لكن النصر باق

ماجد محمد(صدى):

دعى رئيس مجلس إدارة النصر سمو الأمير فيصل بن تركي جماهير النادي اليوم الأحد ، لدعم الفريق عبر مبادرة ” ادعم ناديك ” .

وعلق ” بن تركي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” جماهير نادي النصر الغالية،، السلام عليكم.. اكتب لكم كمشجع مرتبط بحب نادي النصر يقف على قدم المساواة مع أي مشجع لهذا الكيان، وواجب أي مشجع ان يقف مع ناديه وعشقه ” .

وتابع رئيس النادي في تغريدة أخرى ” تذكروا أننا نجتمع في حب النصر ولا نتفرق الا في توجهاتنا نحو مصالحه فكل له رأي نحترمه متى ما كان محترما، جماهير النصر الغالية، رئيس النادي اليوم هو فيصل وغدا سيكون غيره، لكن النصر باق ومن حوله تتغير ادوارهم من محب الى عامل والعكس، ويبقى الاصفر براقا في السماء وحبا في قلوبنا ” .

واختتم الأمير فيصل في تغريدة أخرى حديثه قائلًا ” جماهير النصر الغالية، المحب لفيصل، الغاضب من فيصل، المطالب ببقاء فيصل او رحيله، ليس هناك شيء يربطنا في هذا المدرج الا حب النصر والنصر فقط، فعبروا عن حبكم للنصر وحده ” .