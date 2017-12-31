بالصور.. أمير الشمالية يدشن مبنى وزارة المالية والقسم النسائي في أحوال رفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة بزيارة محافظة رفحاء.

ودشن سموه خلال زيارته لرفحاء عدداً من المشروعات التنموية، وأستهل سموه جولته التفقدية للمحافظة بزيارة مستشفى رفحاء العام للوقوف على الخدمات الصحية .

وشملت جولة سموه قسم الطوارئ ومتابعة توسعة العناية المركزة، وتفقد مركز التدريب والتعليم بالمستشفى ،ومبنى غسيل الكلى، وكذلك أفتتاح البرج الطبي جزئيا ” في مستشفى النساء والولادة والأطفال سعة ” 100 سرير ” ، موجهاً بإنشاء وحدة للقلب في المحافظة.

ثم توجه سموه لزيارة مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة والتقى سموه برئيسه وموظفات القسم النسائي باللجنة، واطلع سموه على اعمال اللجنة وناقش سموه مع الجميع آليات تطوير العمل في اللجنة.

أثر ذلك دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مبنى فرع وزارة المالية بتكلفة (9 ) ملايين ريال، وتجول سموه بالمبنى واطلع على الأقسام الإدارية والمالية في الفرع.

وافتتح سموه القسم النسائي بالأحوال المدنية في المحافظة ” والذي سيبدأ به العمل بعد شهر من تاريخه ” مع استقبال الطلبات بداية الأسبوع الحالي.

ثم زار سموه مقر المحافظة، وكان في استقباله وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس ومحافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع وعدد من الأهالي ورؤساء المراكز في المحافظة ومدراء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي.

واستقبل سموه عددا من المواطنين والمراجعين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً سموه بسرعة إنهاء إجراءاتهم دون تأخير.

