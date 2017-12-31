بالصور.. ” الملك سلمان للإغاثة ” يؤوي الحالات الإنسانية من السوريين بالأردن

عادل الحربي(صدى):

تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدفع تكاليف الإيجار لعدد من مساكن اللاجئين السوريين المصنفين كحالات إنسانية ، من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين وذوي الإعاقة القاطنين في الأردن حيث قام المركز بدفع بدل الإيجار لإيواء (42) أسرة.

ويولي مركز الملك سلمان للإغاثة المشاريع والبرامج الإيوائية اهتمامه نظراً لما لهذا الجانب من أهمية بالنسبة للاجئ السوري في ظل ما يواجهه من صعوبة ومعاناة جراء ارتفاع الإيجارات مع قلة الدعم المقدم لهم بسبب تراجع نشاط العديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بهذا الجانب.