بالصور.. أمير الباحة يفتتح مبني الخدمات البلدية بمركز ناوان

إبراهيم الزهراني(صدى):

افتتح الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الأحد، مبنى الخدمات البلدية بمركز ناوان في محافظة المخواة .

ولدى وصول سموه مقر المبني أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، ثم قص الشريط إيذاناً بافتتاحه، ثم تجول في أقسامه والمكاتب الإدارية ، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن المشروع الذي تم إنشاءه على مساحة 16 ألف متر مربع ، وبتكلفة إجمالية بلغت مليوني ريال ، مشيراً إلى أن المبني يتكون من دورين ويضم 22 مكتباً إدارياً .

وشدد سمو أمير منطقة الباحة خلال الافتتاح على أهمية تقدم أفضل الخدمات للمواطن والاهتمام بكل ما يحقق تطلعاتهم وأمالهم وحل مشاكلهم بكل يسر وسهولة ، مؤكداً ضرورة التعامل بكل لطف مع المراجعين واتباع الأسلوب الحسن في خدمتهم .

حضر الافتتاح مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي ، ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا ورئيس بلدية المخواة محمد بن خميس العويفي .