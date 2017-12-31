العميد محمد القريني يقلد النقيب عبدالرحمن الضويحي رتبته الجديدة

سهو الهشال (صدى):

قلد سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد: محمد بن عبدالله القريني النقيب: عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة نقيب.

وقد هنأه سعادة العميد القريني بالترقية وحثه على مواصلة العمل والجد والإجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر النقيب الضويحي عن شكره وامتنانه على الثقة الملكية التي منحت له و أنها ستكون الدافع له لمواصلة مزيداً من العطاء في العمل وخدمة الدين والمليك والوطن .

