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بالفيديو .. برج خليفة يستعد لإبهار العالم في مطلع 2018

بالفيديو .. برج خليفة يستعد لإبهار العالم في مطلع 2018
دبي(صدى):

كعادته سنويًا ، يستعد برج خليفة بإمارة دبي لاستقبال احتفالات العام الجديد من خلال ألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة والتي يتوقع أن تدخل موسوعة ” غينيس ” للأرقام القياسية من خلال إبهار العالم .

وكان العضو المنتدب لمجموعة ” إعمار ” العقارية ، أحمد ثاني المطروشي ، قد كشف خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق مجموعة من الفعاليات الجانبية من برج خليفة بدءاً من الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات .

وعلى نحو آخر ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح عروض الليزر وتحضيراتها التي تنطلق في مطلع 2018 .

Burj Khalifa ready for new year celebrations

Posted by ‎عشاق الإمارات Emirates‎ on Sunday, December 31, 2017


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