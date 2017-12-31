بالفيديو .. برج خليفة يستعد لإبهار العالم في مطلع 2018

دبي(صدى):

كعادته سنويًا ، يستعد برج خليفة بإمارة دبي لاستقبال احتفالات العام الجديد من خلال ألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة والتي يتوقع أن تدخل موسوعة ” غينيس ” للأرقام القياسية من خلال إبهار العالم .

وكان العضو المنتدب لمجموعة ” إعمار ” العقارية ، أحمد ثاني المطروشي ، قد كشف خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق مجموعة من الفعاليات الجانبية من برج خليفة بدءاً من الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات .

وعلى نحو آخر ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح عروض الليزر وتحضيراتها التي تنطلق في مطلع 2018 .